طالب جامعي يقتل زميلته: أردت "تخفيف معاناتها" بعد أن اتفقنا على الانتحار

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قُتلت طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عامًا عن طريق حقنة مخدرات مميتة يوم الجمعة في أحد فنادق ولاية يوتا الأميركية على يد صديقها الذي ادعى أنه قتلها "لتخليصها من المعاناة"، وفقًا للتقارير والشرطة.

وذكرت صحيفة "سالت ليك تريبيون" أن الضحية، وهي طالبة مبتعثة مجهولة الهوية من الصين تدرس في جامعة يوتا، عثر عليها ميتة صباح الجمعة من قبل شرطة سولت ليك في كواليتي إن .

القاتل هو هاويو وانغ البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تقول إدارة شرطة مدينة سالت ليك إنه محتجز لديهم، هو طالب مبتعث أيضاً من الصين التحق بنفس الجامعة، وفقًا للشرطة والكلية.

ووصفت إدارة الشرطة في بيان صحفي المذبحة بأنها "جريمة قتل مرتبطة بالعنف الأسري، حيث تم تحديد وانغ على أنه صديق الضحية.

تحجب الجامعة والشرطة هوية الضحية حتى يتم إخطار عائلتها.

ونقلاً عن بيان للسبب المحتمل للوفاة، ذكرت صحيفة سالت ليك تريبيون أن وانغ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى موظف في جامعته كشف أنه حقن الضحية بالمخدرات "لتخليصها من المعاناة"، والعقار المستخدم هو الهيروين.

ووفقًا لبيان السبب المحتمل ، قال وانغ للشرطة إنه هو والشابة البالغة من العمر 19 عامًا أبرما اتفاقية انتحار، وأنه اشترى المخدرات عبر "دارك ويب (الشبكة المظلمة)"، حسبما ذكرت صحيفة تريبيون.

وأفاد وانغ لمحققي فرقة جرائم القتل التابعة لشرطة مدينة سالت ليك أنه قتل الشابة البالغة من العمر 19 عامًا وبعد ذلك حاول الانتحار عن طريق حقن نفسه بالمخدرات، وفقًا للبيان الصحفي لقسم الشرطة.

وأفادت صحيفة "تريبيون" أن الضباط توجهوا إلى الفندق بعد أن أبلغت جامعة يوتا الشرطة أن الرجل هدد الفتاة.

ووفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة تريبيون ، تم توجيه تهمة العنف المنزلي إلى وانغ في يناير الماضي.

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