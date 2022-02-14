رفع الطاقة الاستيعابية في صالات السينما إلى الحد الأقصى

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، المسؤول عن إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات، عن رفعه الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، اعتباراً من يوم غد، تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات كافة، على أن تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة.

وقال المدير التنفيذي للمكتب، الدكتور راشد خلفان النعيمي: «قدمت الإمارات منذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي مع أزمة (كوفيد – 19)، ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس، إلى جانب امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس».

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة «كوفيد-19»، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.

وأكد النعيمي أن المكتب سيكثّف جهوده للتحقق من التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news