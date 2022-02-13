«القومي للطفولة» المصري: «الأمين» أجبر اليتيمات على الرقص وتحرش بهن

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نشر المجلس القومي للطفولة في مصر تقريرا خاصا بالأطفال ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المستقبل الأمين» للتنمية الاجتماعية.

وقال التقرير إن خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى بلاغا نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة نقل خمسة فتيات مودعات بدار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بمحافظة بني سويف إلى فيلا خاصة بالمتهم محمد الأمين، والذي أمرهن بخلع ملابسهن وارتداء ملابس غير لائقة (بدل رقص).

وأضاف التقرير أن المتهم محمد الأمين طلب من الفتيات الرقص له، حيث قام بالتحرش بهن، وذلك تحت تهديدهن بالحبس بغرفهن لأيام، أو إعادتهن إلى دار الرعاية في حالة عدم الاستجابة إلى توجيهاته، حسب موقع «القاهرة 24» المصري.

وأكد أن الفتيات تعرضن لهتك عرض من قبل محمد الأمين.

وذكر المجلس القومي للطفولة أنه وإعمالا لنص المادة 19 مكررا من قانون الطفل رقم 13 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 139 السنة 2008، والتي تنص على أنه في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أو لجنة الحماية أيها أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن، بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء، تم نقل الفتيات إلى دار رعاية تابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

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