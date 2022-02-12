راغب علامة: مصر قبل السيسي كانت أسوأ من لبنان حاليًا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حل المطرب اللبناني راغب علامة، ضيفًا على برنامج "حبر سري"، تحدث من خلاله عن أسرار من حياته الشخصية والمهنية.

وقال راغب علامة، إن مصر قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، كانت أسوء من لبنان حاليا.

وأكد علامة خلال لقاءه في البرنامج، إن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان، مضيفًا: "مين يتصور إن الرئيس السيسي بإراته فعل بمصر كل هذا خلال 5 سنوات فقط؟.. ما فعله في 5سنوات يتعمل في 40 سنة ربنا يديمه لينا".

وعلق راغب علامة، على سبب رفضه أي منصب وزراي حال العرض عليه من الحكومة اللبنانية، قائلاً: "لو اتعرض عليا منصب وزاري هرفض، وليه أبقى وزير عشان اتبهدل ولا الناس تشنقني أو أتحول لحرامي، والوزراء في لبنان متهمين بالسرقة بمجرد ما يدخلوا في نظام فاسد".

وكشف راغب خلال لقاءه في البرنامج أنه تعرض للظلم في عام 1982، عندما كان يبلغ من العمر 20 عًاما، وغنى في باريس، قائلًا: "كنت نازل في أوتيل في باريس على قد الحال، والفلوس اللي كنت اخدها قصاد الغناء تكفي أكل ونوم فقط".

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