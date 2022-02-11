«تمساح وول ستريت» وزوجها متهمان بغسل 4.5 مليار دولار من اموال العملات المشفرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن توقيف إيليا ليكتينستين البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته ذات الـ31 عامًا، هيذر مورغان، بتهم التواطؤ لغسل 4.5 مليار دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة.

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، تم توقيف الثنائي من نيويورك بعد تحقيق دام 6 أعوام في اختراق بورصة تداول افتراضية.

وقالت "سي إن إن" إنه حتى الآن، صادر المسؤولون 3.6 مليار دولار من تلك الأموال، ما يعد "أكبر مصادرة في تاريخ قوات إنفاذ القانون الأمريكي"، بحسب نائب المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو.

وأشارت إلى أن عملية التوقيف تعد مكسبًا كبيرًا لقوات إنفاذ القانون، وسط عدد متزايد من عمليات السرقة على منصات العملات المشفرة، حيث سرق المخترقون مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة.

وكان للثنائي وجود مثير للاهتمام على الإنترنت، ونشرت هيذر مورغان مقاطع فيديو لأغاني راب على الإنترنت تحت اسم رازي إيكان، وكانت تلقب نفسها بتمساح وول ستريت.

كانت أيضًا مساهمة في مجلة "فوربس آند إنك"، وفي مقال لها عام 2020 كتبت عن حماية أعمالك من المجرمين السيبرانيين.

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