صورة توثق الابتسامة الأخيرة.. مصرع فلسطينيين سقطا من ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقي شابان فلسطينيان مصرعهما، أول من أمس الأربعاء، إثر سقوطهما من الطابق 40 من مبنى سكني قيد الإنشاء في تل أبيب.

وسلطت وسائل الإعلام العبرية أمس الخميس الضوء على التقاط صورة لفلسطينيين اثنين وهما على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صورة للشابين وأكدت أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين للمبنى، علما أنهما من سكان مدينة القدس الشرقية.

وكانت تلك الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا من سقالة على هذا الارتفاع الكبير ولقيا مصرعيهما.

אריאלה רינגל הופמן: בכל שבועיים בממוצע פועל בניין נהרג. ב־2021 מצאו את מותם 37 פועלים, וב־2022 נספרו כבר עשרה הרוגים. גם אחרי שהם נופלים אל מותם, איש לא מתעניין בהם. היה אפשר לעשות הרבה יותר כדי למנוע גם את מותם של גאזי אבו סביתאן ואחמד אלסיאד | לטור המלא https://t.co/uTVz4e8902 pic.twitter.com/qBpHD9Vin8 — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) February 10, 2022

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