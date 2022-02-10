سوريا.. سائق يسمم ويخنق سيدة بطلب من أعز الناس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت مدينة حلب السورية جريمة بشعة وقعت في حي السبيل، راح ضحيتها سيدة سورية على يد سائقها الخاص، وبتحريض من ابنتها.

و كشفت وزارة الداخلية السورية في بيان صادر عنها تداولته عدد من المواقع والصحف المحلية، أنه: «من خلال الجهود وجمع المعلومات من قبل فرع الأمن الجنائي في حلب، تمكن من كشف جميع المتورطين في الجريمة وقام بإلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق مع القاتل المدعو (أحمد. ك) والذي كان يعمل سائقا لدى المغدورة اعترف بإقدامه على وضع السم لها في العصير ثم قام بعدها بخنقها بواسطة وسادة وشرشف وسرقة مصاغها الذهبي البالغ وزنه (86) غراما، بتحريض من ابنة المغدورة المدعوة (إيمان) لوجود خلافات بينها وبين والدتها».

وقام القاتـل بالاستعانة بصديقته المدعوة (هبة) التي قامت بتأمين المادة السمية وإخفاء المصاغ الذهبي المسروق في منزلها.

وختمت«الداخلية السورية»:«تم استرداد المصاغ المسروق كاملا، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

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