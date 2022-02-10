«صاحب تقويم العجيري».. وفاة عالم فلك كويتي شهير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي، اليوم الخميس، عالم الفلك الكويتي صالح العجيري، الذي يمتلك مسيرة طويلة من العمل العلمي، ويعد من أشهر المتخصصين العرب في هذا المجال.

ذكرت ذلك صحيفة «الوطن» الكويتية، في خبر عن العالم الراحل، مشيرة إلى أن صالح العجيري، كان متخصصا في علوم الفلك والرياضيات.

قدم العجيري الكثير من العطاء واستفاد من أبحاثه الكثير من الباحثين والمتخصصين في مجاله، وهو من مواليد 23 يونيو 1920.



ألف العالم الكويتي الراحل في العديد من الكتب وشارك في الكثير من البرامج والندوات والمحاضرات العلمية، التي كانت تقدمها المراكز العلمية المتخصصة المحلية والدولية، وله الكثير من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك ومن إنجازاته تقويم العجيري المُسمى على اسمه.

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