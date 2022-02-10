معالج زرع مسماراً في رأس امرأة حامل لتنجب صبياً

المصدر: بيشاور ■ أ.ف.ب

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها «معالج» أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية أمس.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غرب باكستان)، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها. وأشار إلى أنها «كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً».

وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات، لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة. ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان، التي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها. إلا أن مدارس فقهية إسلامية عدة لا تؤيد هذه الطرق «العلاجية» المستوحاة من الطقوس الصوفية.

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