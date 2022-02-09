توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة حمام في هولندا

المصدر: لاهاي ■ أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الهولندية توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بسرقتهم 26 طائر حمام زاجل، تُستخدم في المسابقات، كانت عائدة لبلجيكي هاوٍ لتربية الحمام. وأشارت في بيان إلى أن طيور الحمام كانت معدة لنقلها إلى صاحبها الجديد في أوكرانيا، لافتة إلى أن المشتبه بهم يتحدرون من هولندا وأوكرانيا.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها عثروا خلال تفتيش مركبة على الطريق السريع «إيه 16» قرب موردايك في جنوب البلاد على طيور الحمام داخل سلة، إضافة إلى ثلاثة أشخاص داخل المركبة. ولفت البيان إلى أن المشتبه بهم، وهم امرأة ورجل مشردان من أوكرانيا ورجل من روتردام، أوقفوا بعدما قدموا معلومات متضاربة عن مصدر الطيور ووجهتها. وأظهرت الحلقات التعريفية الموضوعة على أرجل الحمام أنها آتية من بلجيكا وليس من بولندا كما ادعى المشتبه بهم.

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