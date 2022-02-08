تطورات مفاجئة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف ريناد عماد، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على مواد خادشة للحياء، وإلغاء حبسها.

كانت نيابة الدقي قد قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات تخدش الحياء، تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، قالت المتهمة، في التحقيقات، إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

وكانت مباحث الآداب المصرية قد ضبطت المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بمنطقة الدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية.

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