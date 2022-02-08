"أغلى ما في المملكة".. سعودي يهدي أميركيين هدية غريبة رداً للجميل (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وثق ثواب السبيعي، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية المعروف باسم "سائح تيوب"، مقطع فيديو لاستضافته أميركيين بمنزله بالمملكة، بعد أن استضافاه بمنزلهم بالولايات المتحدة.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ثواب السبيعي، مشهور "سناب شات"، مقطع الفيديو، حيث كان الأميركيان يرتديان الزي الوطني السعودي (الثوب والغترة والعقال)، وعلق قائلا: "بعد ما أكرموني في أميركا..اليوم والدي يكرمهم على طريقته الخاصة، ويقدم لهم هديه هي الأغلى عند الشعب السعودي".

وظهر والده وهو يستقبل الأميركيين قائلاً لهما: "أولا حياكم الله في المملكة وبيتنا..نشكر الله ثم نشكركم لاستقبال ولدي ثواب أثناء إقامته في أميركا، وهو يقول عنكم ناس طيبين".

وأكمل مرحبا بهما: "لأجل غلاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة، الإبل، واحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا هي الإبل.. فلكم ناقتين تقديرا لكم".

في حين تفاجأ الأميركيان بهذه الهدية، وأعربا عن شكرهما وتقديرهما لوالد السبيعي، كما قام أحدهما بتقبيل رأس الوالد تعبيرا عن امتنانه.

بعد ما اكرموني في امريكا

اليوم والدي يكرمهم على طريقته الخاصه

ويقدم لهم هديه هي الاغلى عند الشعب السعودي #حنا_بدو pic.twitter.com/RJ8ZyDgS4Q — Thawab Alsubaie سائح تيوب (@sai7org) February 7, 2022

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