ألقى نفسه من الطابق السابع.. وفاة مأساوية لرجل خسر كل أمواله

المصدر: القاهرة - متابعات

أنهى مسن حياته بالقفز من الطابق السابع في منطقة دار السلام بالقاهرة، بسبب خسارته كل أمواله.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً بانتحار عجوز بالقفز من الطابق السابع، وبالانتقال تبين العثور على جثة عجوز يدعى "ا. س"، (68 سنة)، أسفل العقار المقيم به وسط بركة من الدماء، كما تبين إصابته بكسور ونزيف في أنحاء متفرقة من جسمه.

وبسؤال أسرة المتوفي أكّدوا بأنّه يعاني من حاله اكتئاب لكونه فقد المشروع الخاص به مؤخراً وخسر معه كل أمواله، وكشفت التحريات صدق رواية أسرة المتوفي، وجرى إخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news