المغرب.. "بئر ريان" تروي العطش

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أطلقت جمعية "أمنية الفقير" بمدينة الناظور اسم ريان على بئر جديدة قامت بحفرها قبل أيام بدوار ثاحبيين بمنطقة دار الكبداني التابعة لإقليم الناظور.

وجاءت تسمية البئر الجديدة بريان تضامنا مع عائلة الطفل الضحية، الذي توفي بعد أن قضى 4 أيام عالقا داخل ثقب أرضي بدوار إغران التابع لمنطقة تمروت في إقليم شفشاون.

وسيتم افتتاح البئر الجديدة بشكل رسمي، الأربعاء المقبل، من طرف جمعية "أمنية الفقير".

وتعمل الجمعية، في إطار أعمالها الخيرية، على حفر عشرات الآبار بمختلف مناطق الريف لتزويد ساكنة الدواوير النائية بالماء.

يذكر أن حادثة وفاة الطفل ريان المأساوية، ليل السبت، أثارت تضامنا واسعا بعد أن تابع تفاصيلها الملايين على المستوى العالمي.

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