بعد ريان المغربي.. هيثم طفل ليبي يفارق الحياة بعد سقوطه في بئر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفي الطفل هيثم مسعود حيدر، أمس الأحد، إثر سقوطه في بئر سطحية داخل مسجد في المساحة الشرقية من ليبيا.

وصدمت مأساة وفاة الطفل الليبي هيثم تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استذكر الليبيون مأساة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام داخل بئر على عمق 32 مترًا في مساحة شفشاون المغربية، وفارق الحياة.

وكتب والد الطفل منشورا على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته، ليتبيّن لاحقاً أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة على إثر ذلك.

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