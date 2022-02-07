القرية العالمية تستضيف «راندهاوا» في حفل استثنائي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، عن استضافتها لحفل موسيقي مذهل، يحييه النجم البنجابي الشهير،«غورشارانجوت سينغ راندهاوا، المعروف باسم «غورو راندهاوا»، يوم السبت 12 فبراير ابتداء من الساعة التاسعة مساءً.

واستطاع غورو إحداث ثورة في عالم الموسيقى، عبر تأدية مجموعة من الأغنيات المتميزة مثل «لاهور»، و«هاي رايت غابرو»، و«دانس ميري راني»، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من النجوم العالميين مثل الفنان بيتبول، حيث تميز بأسلوب غنائي فريد دمج فيه موسيقى الهيب هوب مع كلمات الأغاني البنجابية والأداء الصوتي الرائع.

ويعتبر غورو أول مغنٍ هندي يتخطى عتبة 30 مليون متابع على تطبيق «إنستغرام» مع حلول نهاية عام 2021. وسيحيي نجم البوب هذا الحفل الاستثنائي مع باقة من أروع أغنياته التي تتصدر قائمة الأغنيات الأكثر شعبية.

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