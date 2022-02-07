"في الجنة يا ريان".. صورة الطفل المغربي في مباراة مصر والسنغال

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصرية، صور الطفل المغربي الراحل "ريان"، خلال حضور عدد من أعضائها المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية، والمقامة في دولة الكاميرون، بين منتخبي مصر والسنغال، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن المصرية".

وكان الديوان الملكي المغربي قد نعى مساء السبت، الطفل الذي توفي جراء سقوطه في بئر عميقة بالمغرب وتم انتشال جثمانه بعد 5 أيام انتشرت فيها قصته في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه مع آمال بإنقاذه حياً، لكن تم إعلان وفاته بعد وصول فرق الإنقاذ إليه.

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