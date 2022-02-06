برلماني مغربي: جنازة الطفل #ريان تقام الاثنين

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قال النائب البرلماني المغربي عن دائرة شفشاون، عبدالرحيم بوعزة، لصحيفة هسبريس، إن جنازة #الطفل_ريان ستقام غدا الاثنين بعد صلاة الظهر.

في المقابل، لم يحدد أقارب الطفل ممن التقت بهم هسبريس أي موعد للجنازة، قائلين إن الجميع ينتظر الخبر اليقين في ظل غياب أي تواصل مع الوالدين.

وكانت مصادر غير رسمية قد تحدثت أنه جرى نقل جثمان الطفل ريان إلى المستشفى العسكري بالرباط بقصد القيام بتشريح طبي.

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