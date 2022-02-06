شجاعة فتاة مصرية تجاه شاب حاول التحرش بها وسرقتها (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو متداول يظهر إحدى الفتيات المصريات، أثناء تصديها لمحاولة سرقة وتحرش، وهي عائدة لمنزلها .

وأظهرت الفتاة في مقطع الفيديو شجاعة كبيرة، حيث واجهت أحد الشباب يستقل دراجة نارية محاولاً سرقتها والتحرش بها، أثناء عودتها لمنزلها في إحدى المناطق بمصر، ولكن لم تنجح محاولاته في المرة الأولى.

وانتظرت الفتاة اللص بين سيارتين، وتفاجأ بها تخرج وتطيح به أرضاً، في رده فعل شجاعة، حيث هرب اللص مسرعاً في مشهد يدل على خوفه منها، ونسى حذاءه على الأرض، فما كان منها إلا أن قامت بالجري خلف الدراجة النارية، وقامت بإلقاء الحذاء عليه، انتقاماً منه لفعلته.

وحسب صحيفة المرصد ،أثنى الكثير من رواد مواقع التواصل على الفتاة وشجاعتها وسرعة ردة فعلها تجاه الموقف الذي تعرضت له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news