مسؤول مغربي يكشف متى توفي الطفل #ريان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أكد مسؤول حكومي مغربي إن #الطفل_ريان توفي في ساعة متأخرة من مساء السبت، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه.

وكان التلفزيون المغربي الرسمي وفاة الطفل ريان بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام.

وكان #رجال_الإنقاذ في المغرب قد تمكنوا من إخراج ريان من البئر عبر نفق حفروه في منطقة شفشاون شمالي البلاد.

وأتت عملية إخراج ريان بعد طول انتظار وبعد توقف أعمال الحفر اليدوية ودخول فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضين إلى داخل النفق الذي كان يوجد به الطفل، وفق ما أكدته تقارير إعلامية مغربية.

وكان ريان، البالغ من العمر خمس سنوات، قد سقط في بئر للمياه عمقها 32 مترا قبل خمسة أيام.

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