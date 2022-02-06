طفل يطلق النار على نفسه بمسدس والده.. ووالدته تتفرج !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام طفل أمريكي يبلغ من العمر أربعة أعوام بإطلاق النار على رأسه عن طريق الخطأ من مسدس والده، بينما كانت والدته تدخن الحشيش.

وكان الطفل غاريون والكر جالسا في المقعد الخلفي داخل السيارة مع شقيقيه الأصغر سنا، عندما وقعت المأساة في مدينة ويستويغو، بالقرب من نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق (روسيا اليوم).

وقالت السلطات: "إن والدة الطفل كانت تدخن الحشيش في المقعد الأمامي مع شخص بالغ آخر عندما التقط الطفل السلاح، الذي تعود ملكيته لوالده"، حيث تم نقل غاريون إلى المستشفى وتوفي متأثرا بجراحه، في حوالي الساعة 10.45 صباح يوم السبت.

وكشف تشريح الجثة أن الإصابة ناتجة عن طلق ناري صدر عن الطفل، ولم تقم الشرطة بأي اعتقالات، لكن المحققين أكدوا إجراء تحقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news