رئيس فرقة إنقاذ يزف بشرى سارة بشأن حالة الطفل #ريان داخل البئر (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف رئيس خلية اليقظة في المغرب عن حالة الطفل ريان داخل البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي ومازال يصارع بداخلها.

وقال مسؤول لجنة الإنقاذ أن ريان مازال على قيد الحياة والأمل كبير في ذلك ، لافتاً إلى أن أعمال الحفر توقفت بسبب صخرة كبيرة واجهتهم فاضطروا للتوقف المؤقت خوفاً من انهيار التربة.

وأشار إلى أنه يتم عملية إزاحة الصخرة الصلبة المتواجدة في النفق الأفقي بأدوات يدوية وبكل تأني مخافة من الانهيار.

وأوضح المصدر ذاته أن الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة.

آخر تصريح وآخر المستجدات عملية الحفر مع رئيس خلية الأزمة



ولا غـــــــــالب إلا اللـــــــــه#ريان_المغرب #ريان #أنقذوا_ريان #إنقاذ_الطفل pic.twitter.com/rPzxyhPokD — عبد الله اليوسفي الصنهاجي (@ASSNHAJI) February 5, 2022

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