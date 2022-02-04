وسم #أنقذوا_ريان يتصدر«تريند تويتر» في العالم العربي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر وسم #أنقذوا_ريان قائمة أكثر المواضيع انتشارا(تريند) عبر منصة «تويتر».

ودعا مئات الآلاف على امتداد الوطن العربي الله عزوجل أن يُنقذ الطفل المغربي البالغ من العمر 5 سنوات، بعد ساعات طويلة ومجهدة طويلة من المحاولة في إنقاذه عقب سقوطه في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

ونشر نشطاء صورا ومقاطع فيديو للطفل داخل البئر ما يعني أنه على قيد الحياة، وقدأشعل ذلك «تويتر» على وقع التعاطف الواضح مع الحادثة المأساوية.

وحتى الساعة تواصلت أشغال الحفر العمودي للقيام بالحفرة الموازية للثقب المائي الذي سقط فيه، حيث يعمل العشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية، مدعومين بآليات حفر ثقيلة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول من عين المكان لوكالة المغرب العربي للأنباء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news