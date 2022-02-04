«كـافيــه بيـــروت» يضفــي عصــر لبنــان الـذهبــي علـى دبــي

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت 7 Management (سيفن مانجمنت) عن افتتاح علامتها التجارية المحلية «كافيه بيروت» والمعروفة أيضاً باسم «قهوة بيروت» في «مجمّع المروج» وسط مدينة دبي، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2022. ويتمتع هذا المعلم الجديد بإطلالة خارجية خلّابة على «برج خليفة»، في حين أن نافورة المياه الخزفية التقليدية وشجرة الزيتون تضفيان إحساساً رائعاً على المساحة الداخلية الفسيحة التي تستوحي تصميمها من خمسينات القرن الماضي إبّان العصر الذهبي لمدينة بيروت. كما يشيد هذا المكان بعصر مضى عندما كانت تلك المدينة تعجّ بالحياة والثقافة، وقد ازدان سقفه الدائري ذو القبة الشفافة التي تجعل أشعة الشمس تتدفق إلى القاعة الرئيسة بانسيابية وتوفر إطلالات خارجية تساعد على الاسترخاء.

كما أعدّ «كافيه بيروت» لائحة مأكولات شاملة تلبّي جميع الأذواق بدءاً من وجبات الإفطار كل يوم والتي تشمل المأكولات الشهيرة مثل البليلة مع الصنوبر والبيض والسجق وفتة الحمص وجبنة الحلوم المشوية. أما لائحة وجبات الغداء، فتشمل مجموعة واسعة من أصناف المازة الباردة بما في ذلك المتبّل وورق العنب والشنكليش واللبنة بالثوم. وتتضمن المازة الساخنة أشهى الأطباق مثل قصبة الدجاج المقلي والمقانق وقطع الفلافل ورأس العصفور بدبس الرمان والتبولة. أما المشاوي فهي الدجاج والكستلاتة والكفتة باللحم ولحم الضأن والشاورما. كما تتوافر أيضاً أطباق يومية بالإضافة إلى لائحة طعام مخصصة للأطفال. أما أولئك الذين يحبون الحلويات، فهم على موعد مع الكنافة التي ترضي أذواقهم، بالإضافة إلى تشيز كيك العثملية وأم علي والقطايف بالنوتيلا والداعوقية وغيرها.

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