الحبس 3 سنوات وغرامة كبيرة لموظفة كويتية زورت شهادتها الجامعية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة الجنايات، بحبس موظفة في إحدى الوزارات السيادية لمدة 3 سنوات وذلك لقيامها بتزوير شهادتها الجامعية استفادت على اثرها من زيادة في راتبها لسنوات.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «القبس» إن بالرغم من اعادة المتهمة لجميع رواتبها التي تبلغ 150 ألف دينار، إلا أن المحكمة أكدت على مبدأ جديد في حيثياتها، بأن إعادة المتهمين بتزوير الشهادات للرواتب التي أخذوها ليس معناه أنهم سيعفون من العقوبة دائماً وإنما الأمر يرجع الى المحكمة.

وقررت المحكمة تغريم المتهمة 150 الف دينار كقيمة رواتبها، بالإضافة الى تغريمها 150 الف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

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