أقدم بائع صحف في دمشق مستمر منذ 64 عاما.. «يوم كان للكلمة قيمة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يؤكد أقدم بائع صحف في دمشق أن ثمة فرق شاسع بين الكلمات التي كان يبيعها للكتاب والصحافيين من جيل الأمس، وبين ما يكتبه جيل اليوم، من حيث امتلاك الثقافة الواسعة وملامسة هموم وحياة الناس، ويجزم أن الصحافة في الخمسينيات والستينيات كانت أفضل حالاً من صحافة اليوم، فآنذاك كان للكلمة قيمة، وكانت هناك حركة بيع نشطة لصحف يومية مستقلة كثيرة تصدر صباحاً ومساء ويتابعها جمهور مثقف من القراء ومتابعي الأخبار.

رغم تجاوز عمره الثمانين عاما إلا أن مطونيوس جدلي مستمر في عمله اليومي منذ عام 1958، في محله الصغير الذي لا تتجاوز مساحته الثلاثة أمتار مربعة بالقرب من فندق «سميراميس» في العاصمة السورية دمشق.

مع توقف الصحف الورقية عن الصدور منذ مطلع العام 2020، بسبب ارتفاع تكلفة إصدار الصحف وانتشار وباء كورونا، لا يزال الثمانيني مطونيوس جدلي، يأتي في كل صباح بشوق إلى ركنه الحميم في قلب العاصمة السورية الذي يحتفظ فيه بنسخ قديمة من الصحف والمجلات والكتيبات، لا يمل القراءة فيها ويجد في قراءتها أساساً مهماً لتكوين الثقافة والمعرفة وفي بيعها وسيلة جيدة للتواصل مع الناس وتجاذب أطراف الحديث معهم.

وقال مطونيوس جدلي لوكالة «سبوتنيك»: «بدأتُ العمل في هذا المحل منذ عام 1958، لقد مضى وقت طويل، كان وضع الصحف مختلفاً والجيل القديم يختلف عن هذا الجيل، حتى مستوى الدراسة آنذاك كان عالياً، وكان الجيل القديم يقرأ يومياً ما لا يقل عن 5 ساعات يومياً، وكانت لديه ملكة القراءة والتفكير الصحيح».

وعن بداياته في بيع الصحف والمجلات، قال: «في البداية عملتُ بائعاً أجيراً أبيع الجرائد ثم أخذت هذا المحل وكونت نفسي فيه وبقيتُ فيه حتى اليوم وبدأت ببيع الصحف والمجلات لحسابي الخاص والحمد لله أصبح الوضع أفضل، وكونت ثقافتي من خلال قراءة الصحف والمجلات وبعد الدراسة جئت إلى المحل الذي تبلغ مساحته ثلاثة أمتار، وإلى جانب الصحف والمجلات والكتب كنتُ أبيع المشروبات الغازية والمرطبات وبعض السلع الغذائية لقربي من سينما دمشق التي اشتهرت في الخمسينيات والستينيات، في ذلك الوقت كان ثمة تذكرة الدخول إلى السينما 40 قرش فقط، والأفلام المعروضة كانت ممتازة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news