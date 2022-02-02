ممرضة ايرلندية تعرض «كورونا ليزا» في مزاد

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

تعرض الفنانة والممرضة المتدربة، الايرلندية كلوي سليفين، عملها المستوحى من «كوفيد-19»، ولوحة الموناليزا الشهيرة، في مزاد، يذهب ريعة لدار رعاية الأطفال الوحيدة في جمهورية إيرلندا.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، لشبكة «سكاي نيوز»، إنها استمدت الإلهام من تجربتها أثناء وضعها في جناح طوارئ الأطفال.

وأوضافت: «كنت ألتقط لوحات كلاسيكية على مدار السنوات القليلة الماضية وأضع لمساتي عليها. قمت بتكييفها لتناسب حياتنا الآن»، مشيرة إلى الحاجة إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية باستمرار أثناء العمل.

وتعد «كورونا ليزا» أحدث عمل للطالبة، أعادت فيه إنشاء تحفة من عصر النهضة مع تطور فيروس كورونا. ورسمت سابقا لوحة «خلق آدم» لمايكل أنجلو، حيث تم تزيين الأيدي الممدودة بقفازات جراحية. وبيعت القطعة بمبلغ 520 يورو وتم تسليم العائدات لخدمة إسعاف الأطفال. بحسب " روسيا اليوم".

وستظل «كورونا ليزا» معروضة للبيع بالمزاد حتى 3 فبراير. وتجاوزت بالفعل مبلغ 520 يورو الذي جمعته من خلال إعادة تصورها لعمل مايكل أنجلو.

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