إعلامية مصرية شهيرة: كنت "هنومة" واشتغلت مذيعة بالواسطة بعد الطلاق (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تحدثت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة عن تفاصيل بداية دخولها المجال الإعلامي وعملها كمذيعة خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه حروف الجر المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم.

فأشارت مفيدة شيحة في بداية حديثها إلى أنها كانت قد تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ولم تكن تفكر في العمل وإنما كانت ترغب في الاستقرار بالمنزل.

فقالت: "أنا مكنتش عايزة اشتغل خالص، عايزة أبقى هنومة أقعد في البيت واتفرج وأعمل غدا وجوزي يجي واحضرله الأكل وكان النموذج قدامي هو أمي ولكني اخطأت قراءة أمي".

وتابعت مفيدة شيحة أنها بعد انفصالها عن زوجها ولديها ابنة في عمر شهر عادت إلى بيت والدتها وكانت والدتها هي من تتولى رعايتهم والإنفاق عليهم.

وعلقت على ذلك قائلة: "أنا بالنسبة لي فكرة إن أنا أرجع بيت أمي ومعايا طفلة وأمي هي اللي بتأكلني وبتشربني وبتديني مصروفي لا ده أنا مهزأة أوي.. هو أنا كنت بتعلم كل ده علشان أبقى كده".

وأضافت أنه بسبب ذلك قررت العمل وساعدتها في ذلك صديقة والدتها وابنة عم الإعلامية الراحلة سهير الإتربي لمقابلة الأخيرة وطلبت منها اختبارها للعمل كمذيعة وتم عمل اختبار كاميرا لها.

وكشفت مفيدة شيحة عن ما قالته وتنبأت به الإعلامية سهير الإتربي لها: "قالتلي إنتي هتبقي مذيعة شاطرة ولعبتك في ضحكتك".

وقالت مفيدة أنها بعد مرور 6 أشهر بدأت العمل كمذيعة ربط في القناة الأولى وقدمت على مدار مسيرتها برامج المنوعات والبرامج الاجتماعية.

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