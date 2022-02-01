رجل يتحول إلى امرأة وهمية لسبب غريب !

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت وسائل إعلام غربية أن رجلاً سويسرياً استغل ثغرة في التشريع الجديد المبسط لتغيير الجنس، وسُجّل كإمرأة حتى يصبح مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كبير قبل استحقاقه بعام.

وذكرت "آر تي عربي" أن مواطناً سويسرياً من كانتون لوسيرن في الجزء الأوسط الناطق بالألمانية من البلاد، رأى فرصة جيدة للربح، حيث إنه اعتباراً من 1 يناير 2022، تكفي مقابلة مدتها عشر دقائق ودفع 75 فرنكاً سويسرياً لتغيير جنسه على الورق، خاصة مع إلغاء إجراءات مثل الفحص البدني والاختبار الهرموني.

ولم يحدث تغيير الجنس إلا على الورق، حيث أكد المدعي لاحقا للعائلة والأصدقاء أنه تم فقط لتسريع التقاعد، وفقاً لوسائل الإعلام، بمعنى أنه أصبح "امرأة وهمية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news