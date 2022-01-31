شاهد سيارة الملك فيصل الأول..لوحتها «بغداد-83807».. فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفاد موقع «كار سكووبس» الأمريكي المتخصص في السيارات، بأن متحفًا بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد علني سيارةً تعود لملك العراق «فيصل الأول».

وأشار الموقع إلى أن السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني؛ لكنها أصبحت من ملكية «مؤسسة إنديانابوليس سبيدواي موتورز» في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

والسيارة هي «مرسيدس بينز» موديل 1930، هيكلها يحمل لوحة (بغداد-83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة «فول وروهربيك» الألمانية في برلين.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت، في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 لترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.

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