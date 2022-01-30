ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية ويهاجم طلابها في البصرة (فيديو)

المصدر:
  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
التاريخ:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا لـ"ثور هائج" هاجم طلبة مدرسة ابتدائية في محافظة البصرة.

وبحسب الفيديو المتداول، فان الثور الهائج  اقتحم المدرسة الواقعة في قضاء أبو الخصيب، وأوقع إصابات بين صفوف الطلاب، ولم يتمكن الأهالي من إيقافه،
وقد تدخلت قوات الشرطة المتواجدة بالقرب من المدرسة وقتلت الثور بعد فتح النار عليه.

طباعة
أعلى