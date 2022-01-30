ماهي قصة أهم مصري في أستراليا.. أشهر معالم سيدني تزينت بصورته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يقف الطبيب المصري دانيال نور على رأس سيارة مجهّزة بالأدوات الطبية اللازمة لعلاج المشردين في أستراليا لخدمتهم، يوميا، وتقديم الاستشارات الطبية والأدوية إليهم، كي يعيشوا أصحاء.

ما فعله دانيال من دور مجتمعي خلال العامين السابقين ومساعدته لمئات المشردين والفقراء بصحبه فريقه التطوعي، أهّله للفوز بشخصية العام من الشباب على مستوى أستراليا لعام 2022، وليكون صاحب لقب اهم مصري في استراليا.

وتزيّنت دار أوبرا سيدني في العيد الوطني لأستراليا بصورة الطبيب المصري الذي وصف هذا الأمر في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية بـ«المفاجئ وغير المتوقع»، منوها أنّ هذا التكريم أسعده كثيرا لأنه جاء بعد عناء وجهد طويل على مدار الفترة الماضية.

في بداية عام 2020 دشّن الطبيب المصري مبادرة Street Side Medics «ستريت سايد ميدكس»، أو المسعفون على جانب الطريق، والمعنية بتقديم الدعم النفسي والطبي وتقديم العلاج اللازم للمهمشين والفقراء بالمجان.

وعمل فريق المبادرة، في أجواء قاسية، وانتشر الأعضاء على تجهيز سيارات بأسرة للكشف، ومعدات وأجهزة طبية ووحدات للأشعة لمساعدة المحتاجين.

لم ترفض المبادرة سائلا أبدا، فمن يطلب دواء أو فحصا طبيا يجد حاجته، يوضح داينال: «كان ذلك سببا في أن ترى الدولة في ما نفعله عملا عظيما، وتكرمنا عليه وتختارني أفضل شخصية شابة في عام 2022».

وساهمت المبادرة في إجراء عمليات جراحية لبعض المرضى. ويوضح دانيال أن عددا آخر من الحالات كنت تحال إلى مستشفيات متخصصة مع خطاب يتضمن المطلوب «وهناك بعض الحالات كنا نوصلها بأنفسنا لصعوبة حالتهم البدنية جراء المكوث في الشارع لشهور عدة».

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج عن فخرها بما قدمه الطبيب المصري من مساعدات وخدمات إنسانية للمرضى والمهمشين، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهم.

وثمّنت مكرم جهود الشباب المصري في الخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أنهم حريصون على التعاون مع مجتمعاتهم الخارجية بالشكل الذي يجعلهم مؤثرين للغاية.

وعن الصعوبات التي واجهها في بداية تنفيذه للفكرة، يرى دانيال أن تنفيذها في مجتمع غربي لم يكن سهلا على الإطلاق بجانب الاحتياج للأموال لشراء الأتوبيس الكبير والمعدات، وعمل تعاقدات مع شركات الأدوية لصرف الدواء.



يفكر الطبيب المصري كثيرا في وطنه، ويتمنى أن يرى مصر في أفضل حال، وأن يساعد الجميع المحتاجين والفقراء قائلا: «أتمنى رؤية هذه الخدمة في مصر وبشكل أفضل. لا يوجد أي شيء مستبعد أو مستحيل، فمصر دائما تفكر في خدمة الفقراء ولها مشاريع مميزة تخدم ملايين المحتاجين».

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