مصر.. مواقع التواصل تضج بفيديو لإنقاذ كلبين من الموت (شاهد)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو لإنقاذ كلبين من الموت بعد حبسهما على إحدى شرفات شقة بمنطقة المعادى.

وانتشر في مواقع التواصل ، مقطع فيديو لمشهد مؤثر، يظهر إنقاذ كلبين من الموت، بعد أن قام صاحب الشقة بحبسهما داخل البلكونة وأغلق عليهما باب الشقة من الخارج بدون طعام.

وبعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، والصور المروعة لكلبين يبدو عليهما سوء التغذية وتظهر عظامهم أسفل الجلد، نجح الأهالي في إنقاذ الكلبين من الموت بردا وجوعا مستخدمين رافعة للوصول إلى الشرفة، وتمكنوا من إنقاذهما وإنزالهما من البلكونة وذلك بعد أسبوع كامل من حبسهما.

وحسب صحيفة "صدى البلد"، أشاد العديد من رواد مواقع التواصل بما قامت به مجموعة من الشباب والأهالي وأثنوا على عملهم بتعليقات منها "لسة الدنيا فيها خير".

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