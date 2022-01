شاهد.. أول سيارة طائرة تحصل على ترخيص للطيران في أوروبا (فيديو)

حصلت السيارة السلوفاكية الطائرة AirCar الخميس الماضي على شهادة تثبت صلاحيتها للطيران. وهذه أول شهادة من نوعها تصدر في أوروبا.

ووفقا لهذه الشهادة، يمكن استخدام هذه السيارة في الطيران كأي طائرة خفيفة. ويذكر أن هذه السيارة الطائرة خضعت لاختبارات عديدة تمثلت بإقلاعها وهبوطها 200 مرة قضت خلالها ما مجموعه 70 ساعة في التحليق حسب روسيا اليوم.

وتختلف السيارة AirCar عن مثيلاتها الموجودة حاليا بكونها شبيه جدا بسيارة سباق تقليدية، وبعد هبوطها تنثني أجنحتها على طول هيكل السيارة وذيلها الطويل يتحول إلى عمود.

ويذكر أنه في 24 ديسمبر 2021 أصبح معلوما أن علماء من مقاطعة تيومين الروسية صمموا طائرة مسيرة (درون)، يمكنها البقاء في الجو فترة زمنية طويلة بفضل قدرتها على إعادة الشحن من خطوط الطاقة الكهربائية.

The Slovak Transport Authority, in line with European Aviation Safety Agency standards, has given the AirCar, a flying car prototype, an airworthiness certificate, which means the vehicle is one step closer to reaching the market. pic.twitter.com/UYqJqYBFnd