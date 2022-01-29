إعلان توظيف شابات "بشرط غريب" يثير الغضب في إيطاليا

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

تحقق وزارة العمل الإيطالية تحقيقا بشأن إعلان توظيف، أثار موجة من الجدل والغضب، حيث وضعت الشركة الأمنية التي طلبت الموظفات، شرطا غريبا يتمثل بأن تقوم المتقدمات للوظيفة بإرسال صور لهن في ملابس السباحة.‏

كما اشترط إعلان الوظيفة أن المتقدمات يجب ألا يتجاوزن سن الـ30 عاما، وأن يتمتعن بـ "سلوك مشمس" و"مظهر جيد"، وامتلاك سيارة، ويتحدثن الإنجليزية بطلاقة، وفقا لموقع "إل جورنال" الإخباري الإيطالي.

وجاء في نص الإعلان الذي نقلته وكالة "سبوتنيك": "نطلب منك إرسال صورة كاملة الطول في ثوب السباحة أو ما شابه ذلك".

ورغم أن الشركة سارعت إلى إيثاف الاعلان بعد موجة الغضب الذي اثاره، إلا أنه تم تداول لقطة شاشة من الإعلان بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان، ووصفوه بأنه أعربوا عن غضبهم من متطلبات الوظيفة، وأمرت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بإجراء تحقيق في الإعلان المثير للجدل.

ووصفت مستشارة العمل في نابولي، كيارا مارسياني، بأن الإعلان "سخيف" و"غير مناسب"، ودافعت الشركة المعلنة عن نفسها بأن الإعلان عن الوظيفة تم نشره بسبب "خطأ موظف عديم الخبرة" واعترفت بأن شرط ملابس السباحة غير مناسب.

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