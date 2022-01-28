مزارعون يدللون الأبقار بموسيقى بيتهوفن ونظارات الواقع الافتراضي لزيادة الحليب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في تجربة فريدة من نوعها لزيادة إدرار اللبن، وضع مزارع في وسط تركيا سماعات الواقع الافتراضي على رأس اثنتين من أبقاره يوميا، قبل أن يدير تسجيلا لمعزوفة من الموسيقى الكلاسيكية داخل الحظيرة.

ويقول إن الغرض من ذلك هو تهيئتهما لحالة حلب اللبن، إذ ثبت أن سيموفونيات موتسارت وبيتهوفن، حققت نجاحا حتى الآن في زيادة كمية إدرار اللبن.

وهذه المناظر التي تراها البقرتان والأصوات التي تسمعانها، هي جزء من ممارسة جديدة ابتكرها عزت كوتشاك، الذي يربي أبقاره في مدينة قيصري بوسط منطقة الأناضول التركية، لكي يحفزها على زيادة إدرارها للألبان.

وقال كوتشاك لوكالة الأنباء الألمانية، إن نتائج التجربة واعدة.

وأضاف أن كل بقرة تستمتع بمناظر المروج الخضراء التي تبعث في نفسها السكينة والاسترخاء، من خلال النظارات الخاصة بالواقع الافتراضي، ومع إضافة نغمات الموسيقى للمشهد، أسفر ذلك عن إنتاج كل منهما 5 ليترات إضافية من اللبن يوميا منذ الأسبوع الماضي.

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