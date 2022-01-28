عروس أمريكية تطلب الطلاق في "الصباحية" لهذا السبب !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

روت فتاة عشرينية في عمود النصائح في مجلة «سليت» الأمريكية، كيف انفصلت عن زوجها في اليوم التالي لحفل زفافهما، بعد أن أقدم على فعل «مستفز» حين أمسك بها من مؤخرة رأسها وضرب وجهها بكعكتهما الخاصة بالزفاف.

وكتبت العروسة، تحت اسم مستعار، في واحدة من المجلات الاجتماعية المهتمة بشؤون العرائس، أنّها تعطي زوجها «برودنس» مهلة ليطلقها حتى فبراير، وأوضحت كيف تزوجت قبل عيد الميلاد بقليل، لكنها تأمل الآن في الحصول على الطلاق قبل نهاية يناير بسبب عدم احترام زوجها لها، كما أخبرته في اليوم التالي لحفل زفافهما أنّ الأمر بينهما «انتهى»، وأعادت التفكير خلال عطلة عيد الميلاد، بعد أن أخبرها العديد من الأصدقاء بأنّها يجب أن تمنحه فرصة ثانية وألا تستسلم عند أول مشكلة.

ولكن على الجانب الآخر نصحتها الصحفية «جيني ديزموند هاريس» التي تكتب العمود، بالاستمرار في إجراءات الطلاق، ما جعل الكتابة تنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث صُدم المئات من سلوك الزوج.

وروت العروسة أنّها لم تكترث أبدًا بالزواج، لكنها لم تعارض ذلك، وأضافت بحسب ديلي ميل: «لذلك عندما اقترح صديقي في عام 2020، أن نتزوج تحمل كل منا نحو نصف مسؤولية تنظيم حفل الزفاف، لكنني أعتقد أنّني منطقيًة جدًا بشأن كل شيء، وكان شرطي الوحيد الصارم أنّه لن يلقي في وجهي كيك حفل الاستقبال كما يفعل العرسان عادة، وهو يعرفني جيدًا، فجأة أمسك بي من مؤخرة رأسي ودفع رأسي إلى أسفل، وخطط لذلك جيدا فقد جلب مجموعة من الكعك كاحتياط».

وغادرت الفتاة في اليوم التالي، ولكن خلال الإجازات ناشدها الجميع منحه فرصة ثانية، كما تساءل المتزوجون حديثًا عما إذا كانت تبالغ في رد فعلها لأنّها «خانقة للغاية»، وأنّها مذعورة بعد أن دفعت في كعكة.

وكانت الفتاة تحبه لكنها لا تشعر بذلك على الإطلاق الآن، رغم أنّ أصدقائها يقولون لها إنّ الطلاق بهذه السرعة «خطأ فادح».

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