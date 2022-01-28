نكهات من مدن متنوعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توسع علامة دوسا التجارية الشهيرة على غرار شارع مومباي، المعروفة بتقديم أكثر من 99 نوعاً من أطباق الدوسا والأطعمة الهندية الصينية، عملياتها في دبي مع إطلاق منفذها الثاني في ديسكفري جاردنز.

ويقدم يامي دوسا مساحة غير رسمية لتناول الطعام، ويضفي الذوق الأصيل لدوسا على طراز شارع مومباي إلى رواد المطعم مع قائمة تقدم 99 نوعاً بالإضافة إلى أصناف نباتية من الدوسا المختلطة والطعام الصيني على الطريقة الهندية والأطباق الشهية.

تنتشر Yummy Dosa على مساحة 1200 قدم مربع، وتتسع لـ60 شخصاً، لتلقي تعويذة لذيذة عليك. مباشرة من شوارع مومباي، يقدم Yummy Dosa أطباقً لذيذة لعق الأصابع لأكثر من عقدين.

ويقول الشريك الإداري في يامي دوسا جوغال باريغ: «تختلف مومباي ستريت ستايل دوساس عن دوساس من جنوب الهند. تقدم مومباي دوساس جنباً إلى جنب مع الانصهار والمرح وأطنان من النكهات».

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