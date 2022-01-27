التفاصيل الكاملة لقصة الشاعر السعودي مدعي النبوة والعقوبة التي تنتظره

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف مصدر حقوقي سعودي عن حجم العقوبة التي تنتظر مدعي النبوة، والذي كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه الشاعر محمد بن الشايب.

وقال المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي، إن المتهم ارتكب جريمتين "معلوماتية، وشرعية"، وهنا يؤخذ بالعقوبة الأقوى في حق المتهم، وهي عقوبة الجريمة الشرعية.

واوضح الوهيبي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية أن عقابها إما أن يُستتاب وإما أن تصل العقوبة إلى القتل إذا لم يعترف بخطئه، وبعد التأكد من حالته العقلية، وهو ما تقرره لجنة مختصة تضم أطباء مختصين، لافتاً إلى أن ادّعاء النبوة من الادّعاء على الله، عز وجل، كذباً بما ليس فيه.

وبيّن الدكتور الوهيبي، سبب تصنيفها أنها جريمة معلوماتية، بأن ذلك يعود إلى أن الشخص ظهر في منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتغيير حقائق وكذب على العامة في ادّعاء ما هو باطل، مضيفاً أنه في حال كان المتهم في حالة سُكر، فإنه يحاسب على جريمته شرعاً ويعاقب على ذلك، لأنه تعمّد إذهاب عقله بيده، لذلك يعامَل وفق القانون على أنه مدرك للجريمة.

وأضاف المستشار القانوني أنه في حال كان تحت تأثير مرض نفسي، فتكون العقوبة تقديرية من المحكمة الشرعية، بأن تفرض عليه عقوبة تعزيرية أو عقوبة جرائم معلوماتية، وتصل عقوبتها إلى السجن سنة واحدة، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أما إذا كان مريضاً في عقله، فلا يحاسَب ولكن يتم إيداعه داراً نفسية متخصصة حتى لا يتأذى منه الآخرون.

وألقت شرطة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو نشره على حسابه في «سناب شات» مدعياً النبوة، وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، وقام بصدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض.

وأكد الأمن العام السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تبيّن من إجراءات الاستدلال أن الشخص في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

ولم يكشف البيان السلطات الامنية عن هوية الشخص، إلا أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطعا للشخص المعني، والذي تبين انه الشاعر محمد ذيب بن الشايب.

كما خرج الشاعر محمد بن الشايب في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" يتفوه بألفاظ نابية، ويقول إنه "على الوعد وإنه الرسول محمد".

وظهر في مقطع الفيديو رجل أمن وهو يحاول إثناء ابن الشايب عن تصرفاته، إلا أن الشاعر السعودي لم يأبه بذلك.

وأكد مغردون في موقع "تويتر" أن "الشاعر ابن الشايب مدّعي النبوة يعاني حالة غير طبيعية"، مرجحين أنه "يعاني مرضا نفسياً".

محمد ابن الشايب شاعر سعودي قدم العديد من الأبيات الشعرية، والتي كان يشاركها عبر تدوينته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركته البث الحي لمقاطع الفيديو مع الجمهور السعودي والعربي، ويتميز محمد بن الشيب بحسن السمعة وطيب الخلق، وله عدد كبير من الأصدقاء الشعراء، كما أنه تميز بإلقاء الشعر في العديد من الحفلات والجلسات العامة، وحظي بنجاح في العديد من أبيات الشعر التي قدمها للجمهور، حيث أنه كان موهبته منذ الطفولة والتي سعى دواما إلى تحقيقها، حتى أصبح شاعر عربي فصيح في السعودية.

ولد الشاعر محمد الشايب في المملكة العربية السعودية، ويحمل الجنسية السعودية، نشأ في وسط أسرة أدبية تحب الشعر، فصاحت فيه حب الشعر والتعلق به، وحظي بشهرة كبيرة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حساباته الرسمية الخاصة، حيث قدم العديد من مقاطع الفيديو، ما أنه كتب أيضًا الإشعار عبر منصات تويتر وفيسبوك وسناب شات، كما حصل على العديد من التحفيزات والدعم المعنوي من الأهل والأصدقاء، حتى استطاع أن ينمي موهبته ويبدع في تأليف أبيات الشعر، وإلقائه، وجزالة ألفاظه الشعرية وتركيبتها.

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