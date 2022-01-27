دولة إفريقية تعمل بآلة طباعة وحيدة لرخص القيادة.. وصيانتها في ألمانيا

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

يعمل الموظفون "على مدار اليوم" لإصدار تراخيص القيادة لقائدي المركبات في جنوب إفريقيا، بعد أن ظلوا غير قادرين على السير في الطرق بشكل قانوني بالكامل بشهور بسبب تعطل آلة طباعة الرخص الوحيدة في البلاد وإرسالها إلى الخارج للإصلاح.

وكتب وزير النقل فيكيل مبالولا على تويتر هذا الأسبوع: "تم إصلاح آلة بطاقات الترخيص وهي قيد التشغيل. يعمل الموظفون في دورات عمل ليلية ونهارية متعاقبة لضمان إعداد وتسليم رخصكم".

وقال مبالولا في مقطع فيديو يظهره وهو يقوم بجولة في المنشأة التي تضم الآلة ممسكا بمجموعة من التراخيص "الآلة تعمل. تم إصلاحها ... لقد استأنفنا العمل. ها هي البطاقات الخاصة بكم. إنها قادمة في الطريق إليكم!".

وتطلب الأمر إرسال الآلة إلى ألمانيا لإصلاحها في نوفمبر. وأثناء التوقف عن العمل، لم يكن أمام مئات السائقين خيار سوى القيادة بتصاريح منتهية الصلاحية.

ووفقا للتقارير الإعلامية، كانت الآلة هي الأخيرة المستخدمة من الطابعات التي اشترتها جنوب إفريقيا في تسعينيات القرن الماضي. وفي جنوب إفريقيا، يجب تجديد رخص القيادة كل خمسة أعوام .

وبدأ مبالولا عملية تجهيز آلة جديدة لإصدار الرخص خلال غياب هذه الآلة عن الخدمة.

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