بنغلاديش تفتح تحقيقاً عقب نفوق 9 حمير وحشية

المصدر: دكا ■ د.ب.أ

قال مسؤول في بنغلاديش، أمس، إنه تم فتح تحقيق بشأن إهمال محتمل عقب نفوق تسعة حمير وحشية في متنزه مفتوح بالقرب من العاصمة دكا.

وقال مدير مشروع متنزه بنجاباندهو المفتوح، جاهيدول كابير، إنه يعتقد أن ستة من تلك الحمير نفقت بسبب العدوى من أنواع مختلفة من البكتيريا، في حين نفقت ثلاثة أخرى منها بسبب إصابات ناجمة عن الاشتباك مع حيوانات أخرى. ونفقت الحيوانات في متنزه في جازبور، على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال دكا، خلال 22 يوماً.

وأضاف مدير المشروع أن الحيوانات نفقت عقب ظهور أعراض إسهال عليها، مضيفاً أنه تم نقل 22 من حيوان الحمار الوحشي لمكان أفضل للتغذي. وأضاف كابير: «يجرى التحقيق لتحديد ما إذا كان الإهمال سبب نفوق الحيوانات».

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