"استتري يا مره" تنقل موظفاً تأديبياً في إحدى الجهات الحكومية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت مواقع سعودية قيام إحدى الجهات الحكومية بنقل أحد موظفيها نقلاً تأديبياً لقيامه بتوجيه النُّصح لفتاة شاهدها كاشفة وجهها.

ونقلت مواقع عن مصدر لم تسمه، أنه أوضح أن الفتاة كانت قد راجعت إحدى الجهات الحكومية كاشفة وجهها فبادر الموظف بتقديم النُّصح لها بقوله "استتري يا مره".

كما أوضح المصدر أن المراجعة (وهي إحدى المشهورات في منطقتها) قامت بتقديم شكوى إلى وزير تلك الجهة على الموظف، حيثُ تم التحقيق معه وثبتت إدانته، ونُقل تأديبياً إلى موقع آخر، وقد باشر مهام عمله الأسبوع الماضي.

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