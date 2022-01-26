من هو الشاب العراقي الذي تزوج ابنة سلطان بروناي في حفل استمر 7 أيام بلياليها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شغل حفل زفاف ابنة سلطان بروناي، الأميرة فضيلة لوبول، مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى حديث الساعة في العالم نظرا لضخامته الاستثنائية، وتفاصيله الكثيرة والاسطورية التي استمرت لمدة اسبوع كامل ليلا ونهارا.

لكن الامر الذي اثار منصات التواصل العربي بشكل كبير هو أن زوج ابنة سلطان برونوي هو شاب عراقي، وبحسب صحيفة «ديلي مايل البريطانية»، فقد تزوجت ابنة سلطان بروناي، من الشاب العراقي عبدالله نبيل محمود الهاشمي.

وتحول اسم هذا الشاب والبحث عن هويته الشغل الشاغل لمحركات البحث، وبحسب المعلومات القليلة عن الشاب فهو عبدالله الهاشمي من عائلة موصلية، ومن أشهر الشخصيات في العائلة ياسين وطه الهاشمي رئيسا وزراء العراق ورئيس أركان الجيش العراقي. والد عبدالله هو نبيل الهاشمي، ويعمل أستاذا في جامعة بروناي منذ 19 عاما.

والأميرة فضيلة، خريجة جامعة كينغستون، وهي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية.

وأقيمت إحدى مراسم الحفل في مسجد عمر علي سيف الدين ببروناي، فيما أقيمت مراسم أخرى في قصر مطلي بالذهب الخالص.

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