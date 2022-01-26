كاميرات مراقبة توثق حادثا مروعا تسببت به شاحنة كبيرة "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل في أندونيسيا مقطعا مصورا لحادث مروع، تسبب به شاحنة، و راح ضحيته 5 أشخاص واكثر من 22 جريحا.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة فقدان سائق شاحنة كبيرة السيطرة على شاحنته ماتسبب في دخوله بعدد كبير من السيارات المتوقفة عند إحدى إشارات المرور، وجرفت الشاحنة كل مافي طريقها من سيارات.

وبحسب الشرطة المحلية فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news