إجلاء الآلاف عن طريق سريع في أثينا بسبب عاصفة ثلجية

المصدر: أثينا ■ رويترز

عملت أطقم الإنقاذ، ومن بينها الجيش، على إجلاء آلاف الأشخاص العالقين في سياراتهم على طريق سريع في أثينا، بعدما اجتاحت عاصفة ثلجية أنحاء اليونان، لتغطي العاصمة وتُحدث فوضى مرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو، إنه تم إجلاء أكثر من 3500 شخص في وقت مبكر من صباح أمس، وترك بعضهم سياراتهم، وتحركوا سيراً على الأقدام، لكن ظل نحو 1200 سيارة عالقة على طريق أتيكي أودوس، وهو الطريق الدائري الرئيس في العاصمة. وقال أويكونومو لقناة تلفزيونية يونانية «كانت ليلة صعبة جداً، ولا تزال جهود الإجلاء الخارقة جارية في أتيكي أودوس».

وأضاف: «لانزال في مرحلة صعبة جداً، إذ تشير كل التوقعات إلى أننا سنواجه صعوبات (مناخية) مرة أخرى خلال فترة قصيرة».

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