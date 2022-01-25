حرامي البسكويت.. مدير مدرسة يستولي على 1402 وجبة مدرسية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط مدير مدرسة بالخانكة بالقليوبية لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى واستولى على 1402 عبوة من "بسكويت التغذية المدرسية" وقام ببيعها للمواطنين بالسوق السوداء.

يأتي هذا بالإضافة إلى تحصيله مبالغ مالية من بعض أولياء الأمور بالمدرسة بادعاء إنشاء ملفات تعليمية للطلاب والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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