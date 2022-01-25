بدء محاكمة ممرضة بريطانية متهمة بقتل 8 رضّع وخمسة فتيان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

مثلت ممرضة بريطانية، متهمة بقتل ثمانية أطفال رضّع في وحدة حديثي الولادة، أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة، لوسي ليتبي؛ البالغة من العمر 32 عاماً من هيريفورد، قتل خمسة أولاد وثلاث فتيات في مستشفى "الكونتيسة تشيستر"، كما نفت محاولتها قتل خمسة أولاد وخمس فتيات آخرين. بحسب عدد من الصحف البريطانية.

وظهرت "لوسي" عبر فيديو في محكمة تشيستر كراون من غرفة في "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفورد.

وتضمنت الجلسة ترتيبات ما قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل، وتستمر ستة أشهر.

وتقرر تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في أبريل ويونيو أو يوليو،

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