أنثى ببغاء تلفت انتباه العالم بتقليدها نغمة هاتف «آيفون».. «فيديو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي فيديو طريف يظهر أنثى ببغاء اسمها غوتشي، تستعرض موهبتها المدهشة في تقليدها نغمة رنين هاتف «آيفون» الشهيرة.

وأصبحت نغمة رنين «آيفون» الخاصة بـ غوتشي، تستخدم في حالات المزاح حيث يتدافع الناس للتحقق من هواتفهم عند سماع موهبة غوتشي المخادعة.

وإضافة لموهبة غوتشي المميزة بتقليدها لتلك النغمة،أظهرت مهارة ذكية في إخفاء كونها مصدر الصوت حيث توحي للآخر من خلال بعض الحركات الخادعة أن الصوت يأتي من مكان آخر. بحسب وكالة «سبوتنيك».

وبحسب موقع «unilad» البريطاني، غوتشي هو ببغاء من نوع Eclectus، أحد أكثر أنواع الببغاوات شيوعًا التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة، والتي نشأت في جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وحتى أجزاء من شمال شرق أستراليا.

ويعرف هذا الببغاء بالاختلاف الشديد في المظهر بين الذكور والإناث، حيث يظهر الذكور بريش أخضر، في حين تكتسب الإناث مثل غوتشي ريشا أحمر وأرجوانيا ساطعا.

إذا كنت من سكان الإمارات، تعلم كيف تصبح مليونيراً خلال ٦

وتشتهر الببغاوات بقدراتها على المحاكاة، وهي حيوانات اجتماعية ومن المحتمل أنها تنسخ كلام الإنسان في محاولة لتلاؤم مع البشر، ويُعتقد أن البعض قادر حتى على تعلم معاني كلمات معينة، حيث تمتد مفرداتها أحيانا إلى مئات الكلمات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news