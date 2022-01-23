المغرب..خليجي يشتكي ابتزازه بصور فاضحة والشرطة تتدخّل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة المغربية القبض على 4 أشخاص، بينهم طلبة جامعيون، في قضية ابتزاز، ضحيتها شاب من دولة خليجية.

وبحسب موقع «هسبريس»، قام عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة سطات، بتوقيف 4 أشخاص، منهم طلبة بجامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية؛ للاشتباه بتورطهم في الابتزاز الجنسي والنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة للضحايا المفترضين،في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمّت عملية إيقاف المشتبه بهم الأربعة، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا، بناء على شكوى تقدم بها شخص من دولة خليجية، قال إنه تعرض للنصب والابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور خاصة له في أوضاع غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استدراجه من قبل فتاتين.

وأضاف الموقع المغربي أنه يُشتبه بتوظيف فتاتين كطُعْم لاستدراج الضحايا عبر الأنظمة المعلوماتية ووسائل التواصل، وتصويرهم في مشاهد مخلة ثم ابتزازهم وتهديدهم بنشر فحوى التسجيلات في حال عدم إرسالهم المبالغ المالية المطلوبة والمحددة من قبل المشتبه فيهم.



و كانت عناصر الضابطة القضائية بسطات انتقلت إلى إحدى الشقق بالمدينة ذاتها، بناءً على معلومات تقنية دقيقة، وتتبع متواصل لآثار المشتبه بهم، حيث أفلحت في توقيف 4 أفراد وحجز كل الوسائل التي يمكن أن تفيد في البحث التمهيدي، قبل وضع الشبان المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية؛ للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني في حقهم.

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