قطع رأس صاحب المناسبة بدل الماعز.. كاهن مخمور يخطيء الهدف

المصدر: متاعبة موقع الامارات اليوم

أفادت وكالة أنباء «يونايتد نيوز» الهندية، أن كاهنا مخمورا، قتل رجلا بدلا من الأضحية، خلال إحدى المناسبات الدينية، في ولاية أندرا براديش.

وبحسب الوكالة كان من المفترض أن يقطع الكاهن، رأس ماعز كجزء من الطقوس المتبعة في هذه المناسبة، وبدلا من ذلك، إلا أن الكاهن أخطأ هدفه وقطع رأس الرجل صاحب المناسبة، الذي كان يحمل الماعز، ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه طفلان

وأفادت عدة تقارير بقطع رأس الضحية، بالرغم من أن الصور التي يزعم أنها تظهر المتوفى سوريش في المستشفى بدت وكأنها تدحض ذلك.

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